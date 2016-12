హైదరాబాద్‌: మహిళల ప్రతిష్టాత్మక పండగ బతుకమ్మను, తెలంగాణ ప్రాశస్త్యాన్ని దశదిశలా చాటుతున్న నిజామాబాద్ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవితకు న్యూజిలాండ్, బ్రిటన్‌లో అరుదైన గౌరవం లభించింది. తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ అధ్యక్షురాలు, ఎంపీ కవితపై బ్రిటన్‌, న్యూజిలాండ్‌ ప్రభుత్వాలు పోస్టల్‌ స్టాంపులను విడుదలచేశాయి.

Personalised stamps created & released by TRS Australia team in Newzealand & UK. Thanks for the gesture. Jai Telangana !!! pic.twitter.com/NP4uHl2kuF