అమిత్ షా తేల్చేశారు: జగన్ పెట్టిన చిచ్చు, బాబుతో కటీఫ్?

వచ్చే ఎన్నికల్లో పొత్తులుండవని అమిత్ షా తెలంగాణలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎపికి కూడా వర్తిస్తాయని అంటున్నారు. చంద్రబాబుతో తెగదెంపులకు బిజెపి సిద్ధపడినట్లు తెలుస్తోందని సమాచారం.

English summary

According to political analysts - Amit Shah has indicated BJP stand to break alliance with Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu's lead Telugu Desam Party (TDP).