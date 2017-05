జీఎస్టీ.. వారికి షాక్: ధరలు పెరిగేవి, తగ్గేవి..

గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ (జీఎస్టీ) కింద సామాన్యుడికి పెద్ద ఊరట. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరగవు. అదే సమయంలో పాన్ మసాలా, గుట్కా వంటి వాటితో పాటు ఖరీదైన కార్ల ధరలు పెరుగుతాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The goods and services tax (GST), which is set to be rolled out on July 1, is likely to have a benign effect on household budgets with finance minister Arun Jaitley declaring that its impact "will not be inflationary" and in some instances, prices are even likely to drop.