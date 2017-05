ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ)లో ఊహించిన పరిణామం చోటు చేసుకున్నది. నేతాజీగా అందరి మన్ననలు పొందిన ములాయం సింగ్ యాదవ్ సోదరుడు శివ్‌పాల్ సింగ్ యాదవ్..

English summary

The announcement of Samajwadi Secular Morcha has come as a fresh attempt by Shivpal Yadav at pitting Mulayam Singh Yadav as an opponent of Samajwadi Party president Akhilesh Yadav.