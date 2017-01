తమిళనాట చిచ్చు: రజినీని అడ్డుకుంటానన్న శరత్ కుమార్

రజనీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఎదిరించేవారిలో మొదట తానే ఉంటానని సమత్తవ మక్కల్ కట్చి అధ్యక్షుడు, నటుడు శరత్ కుమార్ చెప్పారు.

English summary

Tamil Nadu super star Rajinikanth fans fired at Actor and politician Sarath Kumar for his comments on Rajinikanth.