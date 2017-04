దినకరన్ కేసులో అరెస్ట్: నటి లీనాతో కలిసి సుకేష్ ఇలా...

దినకరన్ కేసులో పట్టుపడిన సుకేష్ చంద్రశేఖర్ మామూలోడు కాడు. నటి లీనా పాల్‌తో సహజీవనం చేస్తూ ఆమెతో కలిసి పలు మోసాలకు పాల్పడినట్లు ఫిర్యాదులున్నాయి.

English summary

Captured in AIADMK leader TTV Dinakaran case, Sukesh Chandrasekhar has cheated the public joining hands with actress Leena Paul.