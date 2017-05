రాష్ట్రపతిగా అద్వానీ అయితేనే.. అక్కడే చిక్కులు

రాష్ట్రపతి రేసులో అద్వానీ నిలిస్తే మంచి మద్దతు లభించే అవకాశాలున్నాయి. తాను రాష్ట్రపతి బరిలో లేనని ఆయన చెప్పినప్పటికీ.. ఆయనకు మాత్రం పలువురు మద్దతు పలుకుతున్నారు.

English summary

But the final call will be taken by saffron party's top leadership as Supreme Court's order has restored the criminal conspiracy charges against LK Advani in the Babri Masjid demolition case.