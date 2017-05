నయీంతో సంబంధాలు నెరిపిన ఓ పోలీసు అధికారికి భాను కిరణ్‌తోనూ సంబంధాలున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. తీగ లాగితే డొంక కదిలే పరిస్థితి ఉంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

According to reports - a suspended police officer in Nayeem case was having links with Bhanu kiran, main accused in Maddelachervu Suri murder case.