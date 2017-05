కోర్టు తీర్పు గే వివాహాల చట్టబద్దతకు అనుకూలంగా వెలువడితే.. మరుసటి రోజు నుంచే దాన్ని అమలులోకి తీసుకురావాలని చియావే ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.

English summary

Judges in Taiwan are due to decide whether it will become the first place in Asia to recognise same-sex marriage.