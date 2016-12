ఇద్దరు చంద్రులు సెల్ఫీలు దిగారు,విందు ఆరగించారు, నవ్వులు పూయించారు

రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గౌరవార్థం ఇచ్చిన విందులో తెలంగాణ, ఆంద్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు ఇద్దరూ సుమారు అరగంటపాటు మాట్లాడుకొన్నారు. పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు అంశం తర్వాత నెలకొన్న పరిస్థితులపై చర్చించారు.

when i met pm modi what he said ,for the people of india i take the demoneatsation decission said telangana cm kcr.telangana, andhra pradesh cm's met around 30 minutes in rajbhan on tuesday night.