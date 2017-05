అన్నంపెట్టే చేతులకు సంకెళ్లు: మరోసారి టార్గెటైన కేసీఆర్(పిక్చర్స్)

అన్నం పెట్టే రైతుల చేతులకు సంకెళ్లు వేయడం ఇప్పుడు పెను దుమారంగా మారింది. ఖమ్మం పోలీసుల అత్యుత్సాహంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విపక్షాలకు లక్ష్యంగా మారారు.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 10:12 [IST]

English summary

Ten farmers who had been arrested for creating a ruckus at the Khammam market yard were produced in a local court on Thursday, in handcuffs, triggering instant outrage.