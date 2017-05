లగడపాటికి కెసిఆర్ షాక్: చంద్రబాబుతో భేటీ గుట్టు ఇదీ...

విద్యుత్తు కొనుగోలు విషయంలో తెలంగాణ సిఎం కెసిఆర్ లగడపాటికి షాక్ ఇవ్వగా, చంద్రబాబు సానుకూలంగా స్పందించారు.

English summary

According to media report - While the Telangana state government has refused to sign a Power Purchase Agreement with Lanco power project, owned by former Congress MP Lagadapati Rajagopal, the AP government is in favour of inking the deal.