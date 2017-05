చంద్రబాబుతో కెసిఆర్ హ్యాపీ: తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం మాటేమిటి?

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమంలో ఆత్మగౌరవ నినాదం కూడా ముఖ్యమైంది. కెసిఆర్ తన ఆత్మగౌరవాన్ని సాధించుకోవడంలో నెగ్గవచ్చు గానీ మిగతా తెలంగాణవాదుల మాటేమిటనేది ప్రశ్న.

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 12:06 [IST]

Telangana CM K Chandrasekhar Rao (KCR) may be happy with getting self respect from Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu. But what about other Telanganites?