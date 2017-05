ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శుక్రవారం జరిగిన తొలి అతి పెద్ద సైబర్‌దాడితో వివిధ దేశాల్లోని పలు వ్యవస్థలు కలవరపడుతున్న నేపథ్యంలో.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Another major cyber-attack is imminent after Friday's global ransomware attack that infected more than 125,000 computer systems and could come on Monday, a security researcher warned today. The UK security researcher "MalwareTech", who helped to limit the ransomware attack, predicted "another one coming... quite likely on Monday", the BBC reported.The ransomware which took control of users' files, spread to 100 countries, including Spain, France and Russia.