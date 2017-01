ఏసీఐసీఎస్ రద్దు: అమెరికాలో తెలుగు విద్యార్థుల భవిష్యత్ ఆగమ్యగోచరం

అమెరికా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల కారణంగా అమెరికాలో చదువుతున్న వేలాది మంది భారతీయ విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా మారింది.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:50 [IST]

English summary

In a big blow to lakhs of Indian students, the US department of education has revoked its recognition to the Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS).