వణికిపోయి, ఏడ్చేసిన దినకరన్: ఢిల్లీ పోలీసుల తిప్పలు

రెండాకుల గుర్తు కోసం రూ.50 కోట్లకు పైగా ఈసీకి లంచం ఇవ్వచూపిన కేసులో అన్నాడీఎంకే నేత టిటివి దినకరన్‌ను పోలీసులు మంగళవారం రాత్రి అరెస్టు చేశారు.

English summary

TTV Dinakaran who was arrested in connection with the Election Commission bribery case was adamant at first. However when Sukesh Chandrashekhar the conman was brought before him and the Delhi police hurled proof at him, he broke down.