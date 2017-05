మోడీతో జగన్ భేటీలో ట్వీస్ట్: చిక్కుల్లో ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ

మోడీతో జగన్ భేటీని తన వార్తాకథనాల ద్వారా చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా మార్చాలని చూసిన ఆంధ్రజ్యోతి ఎదురు దెబ్బ తిన్నదా అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 13:29 [IST]

YSR Congress party president YS Jagan attacked Andhryajyothi reports and blamed Andhra Padesh CM Nara Chnadrababu Naidu.

Other articles published on May 16, 2017