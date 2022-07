Bharat Dynamics Limited recruitment: అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులకు అప్లై చేయండి

సీనియర్ మేనేజర్ (ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్), అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్) పోస్టులకు మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి. డిప్యూటీ మేనేజర్ (ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్) పోస్టుకు నాలుగు ఖాళీలు ఉన్నాయి.

భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్ అప్లికేషన్ ఫీజు:

అప్లికేషన్ ఫీజు ₹500.

SC / ST / PwBD / Ex-Servicemen / అంతర్గత ఉద్యోగులకు చెందిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు రుసుము చెల్లింపు నుంచి మినహాయించబడ్డారు.

భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్: ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?

అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ bdl-india.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సమర్పించిన తర్వాత అభ్యర్థులు అన్ని తప్పనిసరి పత్రాలతో పాటు ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు కాపీని రిజిస్టర్డ్ / స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా ఈ చిరునామాకు సమర్పించాలి..

"SM, C-HR (TA&CP), Bharat Dynamics Limited, Corporate Office, Plot No. 38-39, TSFC Building (Near ICICI Towers), Financial District, Gachibowli, Hyderabad, Telangana-500032" .

భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

(https://bdl-india.in/sites/default/files/DIRECT%20RECUITMENT%20ADVERTISEMENT%202022-2.pdf)