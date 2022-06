Indian Navy Recruitment: 127 పోస్టుల కోసం వెంటనే అప్లై చేయండి

ఇండియన్ నేవీ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022: ముఖ్యమైన తేదీలు

దరఖాస్తు గడువు జూన్ 26, 2022గా నివేదించబడింది.

ఇండియన్ నేవీ ఖాళీలు 2022: అర్హత ప్రమాణాలు

విద్యా నేపథ్యం:

ఫార్మసిస్ట్ - గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి 10వ తరగతి

ఫైర్‌మ్యాన్ - గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత; శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలి, కఠినమైన విధులను నిర్వహించగల సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి;

ఈ క్రింది పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి:

ఫిజికల్ ఫిట్‌నెస్ అవసరాలు:

బూట్లు లేకుండా, 165 సెం.మీ ఎత్తు, IST సభ్యులకు 2.5 సెం.మీ ఎత్తు రాయితీ మంజూరు చేయబడింది.

81.5 సెం.మీ (విస్తరించని) ఛాతీ

85 సెం.మీ (విస్తరణపై) ఛాతీ

50 కిలోల బరువు (కనీసం)

పెస్ట్ కంట్రోల్‌లో వర్కర్ (ఎర్స్ట్‌వైల్ బేగరీ) - గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి 10వ తరగతి డిప్లొమా; హిందీ/ప్రాంతీయ భాష చదవడం, మాట్లాడే సామర్థ్యం.

ఇండియన్ నేవీ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022: వయో పరిమితి

అభ్యర్థి వయస్సు 56 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు.

ఇండియన్ నేవీ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022 కోసం ఎంపిక ప్రమాణాలు

అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయడానికి ఫిజికల్ ఫిట్‌నెస్ టెస్ట్, ప్రొవిజనల్ అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉపయోగించబడతాయి.

ఇండియన్ నేవీ పోస్టులు 2022: దరఖాస్తు ఫారమ్ వివరాలు

ఆసక్తి మరియు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు the Flag Officer Commanding in Chief, (for SO CP), Headquarters Western Naval Command, Ballad Pier, Near Tiger Gate, Mumbai - 400001.

మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి