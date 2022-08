అర్హత ప్రమాణం:

. .

పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్న వివరణాత్మక నోటిఫికేషన్ ద్వారా విద్యార్హత, వయోపరిమితిని తనిఖీ చేయవచ్చు.

నోటిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ఎంపిక ప్రక్రియ:

ఇంజినీరింగ్: అర్హత ఉన్న డిప్లొమా/డిగ్రీలో అభ్యర్థులు స్కోర్ చేసిన మార్కుల శాతం ఆధారంగా ఎంపిక చేయబడుతుంది.

నాన్ ఇంజినీరింగ్: XII Stdలో అన్ని సబ్జెక్టులలో అభ్యర్థులు సాధించిన మార్కుల శాతం ఆధారంగా ఎంపిక చేయబడుతుంది. (HSc.,) పరీక్షలు.

దరఖాస్తులను ఎక్కడ పంపాలి

అభ్యర్థులు పూర్తి చేసిన రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్‌లను Office of the General Manager, Land Acquisition Department, N.L.C India Limited. Neyveli - 607 803 on or before August 31, 2022. For more related details candidates can check the official site of NLC India.కు పంపాలి. ఆగస్ట్ 31, 2022 లేదా అంతకు ముందుగా. మరిన్ని సంబంధిత వివరాల కోసం అభ్యర్థులు NLC ఇండియా అధికారిక సైట్‌ని తనిఖీ చేయవచ్చు.