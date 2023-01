Astrology: బల్లి మీద పడితే అశుభమా.. పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే..!

English Summary

Many people are afraid of lizards. Sometimes they stop if they fall on a lizard. But according to Hindu Shastras, the lizard has a special feature.చాలా మంది బల్లులను చూసి భయపడుతుంటారు. ఒక్కోసారి బల్లి మీద పడితే ఆగమైతుంటారు. అయితే హిందూ శాస్త్రాల ప్రకారం బల్లికి విశేషమైన ప్రత్యేకత ఉంది.