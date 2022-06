astrology: ఆదివారం పుట్టినవారు సూపర్ స్పెషల్; టాలెంట్ ఎంతున్నా ఆ ఒక్క లక్షణమే మైనస్!!

English Summary

Astrology says that those born on Sunday are super special. For those born on Sunday, no matter how much talent there is, that extreme anger will be a minus for them.. ఆదివారం పుట్టినవారు సూపర్ స్పెషల్ అని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెప్తుంది. ఆదివారం పుట్టిన వారికి టాలెంట్ ఎంతున్నా ఆ విపరీతమైన కోపమే వారికి మైనస్ గా ఉంటుంది.