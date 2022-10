అమరావతి పాదయాత్రపై దాడులు-హైకోర్టులో రైతుల పిటిషన్-రాజమండ్రి ఎంపీ భరత్ పైనా..

English Summary

amaravati parirakshana samithi on today filed petition in ap high court over ysrcp attacks on farmers padaytra.అమరావతి పాదయాత్రపై వైసీపీ దాడులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఏపీ హైకోర్టులో అమరావతి పరిరక్షణ సమితి పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.