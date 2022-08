Viral Video: కోతి చేసిన పని చూస్తే షాక్ అవుతారు.. వైరల్ అయిన వీడియో..

సోషల్ మీడియా వచ్చిన నుంచి ప్రపంచం కుగ్రామంగా మారింది. ఏక్కడ ఏం జరిగిన క్షణాల్లో తెలిసిపోతుంది. సోషల్ మీడియాలో సమాచారమే కాకుండా వినోదం కూడా అందిస్తుంది. అయితే ఈ మధ్య జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. జంతువులు చేసిన పని నవ్వులు పూయిస్తుంటుంది.

కోతి విన్యాసం

తాజాగా కోతికి సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో కోతి విన్యాసాలు చేస్తోంది. కోతి చేసిన విన్యాసానికి నెటిజన్లు ఫిదా అయిపోయారు. వాటే మంకీ అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను సుశాంత్ నంద అనే ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి పోస్ట్ చేశారు. "Whatever makes your soul happy... Do that" అంటూ రాసుకొచ్చారు.