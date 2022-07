Rain alert: ఏపీ, తెలంగాణతోపాటు పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు, 28 వరకు

ఇదిలా ఉండగా, పశ్చిమ బెంగాల్, సిక్కిం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపురలతో సహా హిమాలయ ప్రాంతంలో జూలై 25 నుంచి జూలై 29 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సంస్థ తెలిపింది. ముఖ్యంగా, '25, 28, 29 తేదీల్లో అస్సాం, మేఘాలయలో, 2022 జూలై 28, 29 తేదీల్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో చాలా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది' అని ఐఎండీ పేర్కొంది.

Isolated very heavy rainfall very likely