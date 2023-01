Jobs: కోర్టుల్లో కొలువుల జాతర.. 2,054 పోస్టుల భర్తీ నిర్ణయం..

Jobs

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న కోర్టుల్లో ఖాళీలను భర్తి చేయడానికి హైకోర్టు 2023 వార్షిక క్యాలెండర్‌ను ప్రకటించింది. ప్రత్యేకంగా ఆఫీస్‌, సాంకేతిక సిబ్బంది నియామకాలకు 8 నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది. ఎగ్జామినర్ పోస్టులు, 77 ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు, 275 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు, 97 రికార్డు అసిస్టెంట్ పోస్టులు, 163 ప్రాసెస్ సర్వర్ పోస్టులు 1226 ఆఫీస్ సబార్డినేట్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.

English summary

The High Court has announced the 2023 annual calendar for filling up vacancies in courts across Telangana. It has given 8 notifications specifically for the recruitment of office and technical staff.