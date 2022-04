నిరుద్యోగులకు శుభవార్త: త్వరలోనే తెలంగాణాలో 13వేల టీచర్ పోస్టుల భర్తీ

Jobs

oi-Dr Veena Srinivas

నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న జాబ్ నోటిఫికేషన్ల నిర్ణయంతో నిరుద్యోగుల్లో ఆశలు చిగురించాయి. ఇక ఏ శాఖలో ఎన్ని పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి? ఎన్ని పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు? దానికి కావలసిన విద్యార్హతలేమిటి? చదవలసిన సబ్జెక్టులు ఏమిటి అన్న దానిపై క్రమంగా క్లారిటీ వస్తుంది. జాబ్ నోటిఫికేషన్ ల కోసం తెలంగాణా ప్రభుత్వం పెద్దఎత్తున కసరత్తు చేస్తుంటే,ఇక నిరుద్యోగ యువత పుస్తకాలతో కుస్తీ మొదలుపెట్టారు.

English summary

The government has good news for the unemployed in Telangana. Minister Harish Rao has revealed that 13,000 teacher posts will be filled in Telangana soon.