గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్: మొత్తం 503పోస్టులలో శాఖల వారీగా ఖాళీల వివరాలివే!!

oi-Dr Veena Srinivas

గ్రూప్-1 పోస్టుల నోటిఫికేషన్ కోసం సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు ఎట్టకేలకు తెరపడనుంది. తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TSPSC) గ్రూప్-I కేడర్ పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చెయ్యటానికి సర్వం సిద్ధం అయ్యింది. శనివారం సమావేశమైన తెలంగాణా రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసేందుకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

English summary

The Telangana government has already sanctioned to fill 503 Group-1 posts in 19 departments. Finance dept Announced details of vacancies by departments in a total of 503 posts. everything is ready to give Group 1 notification.