గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్ అప్పుడే.. కొత్త పోస్టులపై జీవోలు ఇచ్చాకే నోటిఫికేషన్ కు ఛాన్స్!!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం కోసం నిర్ణయించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొలువుల జాతర ను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీని కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యోగార్థులు ఇప్పటికే కోచింగ్ సెంటర్లలో వివిధ పోస్టులకు సంబంధించి పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇది ఇలా ఉంటే గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ విషయంలో ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సమావేశం కానుంది. గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ గురించి చర్చించి, ఆ తర్వాత గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన కీలక ప్రకటన చేయనుందని నిరుద్యోగులు భావిస్తున్నారు.కానీ గ్రూప్ 1 పోస్టుల నోటిఫికేషన్ విషయంలో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.

English summary

Since the posts belonging to 2,3 depts in Group-1 posts are new posts, the respective depts have to give official G.O for them. However that process is still not complete. It is suspected that the Group-1 notification will be delayed.