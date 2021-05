Jobs

ఇండియన్ ఆర్మీలో పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌లో భాగంగా 189 టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు పూర్తి చేసేందుకు చివరితేదీ 23 జూన్ 2021.

సంస్థ పేరు: ఇండియన్ ఆర్మీ

పోస్టు పేరు: టెక్నీషియన్

పోస్టుల సంఖ్య: 189

జాబ్ లొకేషన్: దేశవ్యాప్తంగా

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 23 జూన్ 2021

విద్యార్హతలు: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్శిటీ నుంచి బీఈ/బీటెక్‌లో ఉత్తీర్ణత

వయస్సు: 20 ఏళ్ల నుంచి 27 ఏళ్లు

ఎంపిక ప్రక్రియ: షార్ట్ లిస్టింగ్, ఐదు రోజుల పాటు ఎస్ఎస్‌బీ ఇంటర్వ్యూ, మెడికల్ ఎగ్జామ్, మెరిట్ లిస్టు ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది

వేతనం: నెలకు రూ. 56100/-

అప్లికేషన్ ఫీజు: అభ్యర్థులు అధికారిక నోటిఫికేషన్ చూడగలరు

ముఖ్యతేదీలు:

దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ: 25 మే 2021

దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరితేదీ: 23 జూన్ 2021

మరిన్ని వివరాలకు :

లింక్: http://joinindianarmy.nic.in/Authentication.aspx

Indian Army has issued the latest notification for the Indian Army SSC Technician recruitment of the SSC (Tech) -57 Men and 14 for SSCW (Tech) -28. Vacancy at 189 posts. Interested candidates can apply by 23 June 2021.