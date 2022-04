Jobs

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఉద్యోగాల భర్తీకి కేసీఆర్ అసెంబ్లీ వేదికగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ నేపథ్యంలో వివిధ శాఖల్లో ఉన్న ఖాళీలను నోటిఫై చేస్తూ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడానికి పెద్ద ఎత్తున కసరత్తు చేస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ కూడా ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ లకు సమాయత్తమవుతోంది.

English summary

The Telangana State Public Service Commission will meet on Saturday. Information that TSPSC is likely to take a key decision on the release of Group-1 notification at this meeting.