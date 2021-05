Central govt jobs:కేంద్ర ఎరువులు సంస్థలో మేనేజర్ పోస్టులు.. అర్హతలు ఇవే..!

Jobs

నేషనల్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్‌లో పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌లో భాగంగా 23 సీనియర్ మేనేజర్, అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, మెటీరియల్స్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు పూర్తి చేసేందుకు చివరితేదీ 25 జూన్ 2021.

సంస్థ పేరు: నేషనల్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్‌

పోస్టు పేరు: సీనియర్ మేనేజర్, అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, మెటీరియల్స్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్

పోస్టుల సంఖ్య: 23

జాబ్ లొకేషన్: దేశవ్యాప్తంగా

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 25 జూన్ 2021

విద్యార్హతలు: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్శిటీ నుంచి సీఏ/సీఎంఏలో 60శాతం ఉత్తీర్ణతతో డిగ్రీ. ఫినాన్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రధాన సబ్జెక్టుగా ఎంబీఏ/పీజీడీఎం

వయస్సు: గరిష్ట వయస్సు 45

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఆన్‌లైన్ టెస్టు / ఇంటర్వ్యూ

వేతనం:

సీనియర్ మేనేజర్ : నెలకు రూ. 80000-220000/-

మెటీరియల్ ఆఫీసర్/అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ : నెలకు రూ.40000-140000/-.

అసిస్టెంట్ మేనేజర్ : నెలకు రూ.50000-1,60000

అప్లికేషన్ ఫీజు:

సీనియర్ మేనేజర్ : రూ.1000/-

మెటీరియల్ ఆఫీసర్/అకౌంట్స్ ఆఫీసర్/ అసిస్టెంట్ మేనేజర్: రూ.700/-

ముఖ్యతేదీలు:

దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరితేదీ: 25 జూన్ 2021

మరిన్ని వివరాలకు :

లింక్: https://nationalfertilizers.com/

English summary

National Fertilizers Limited (NFL) has released the latest notification for NFL recruitment of Senior Manager, Accounts Officer (AO), Materials Officer, Assistant Manager Vacancies at 23 Posts. Those candidates who are are interested in NFL Materials Officer Recruitment 2021 can apply by 25th June 2021.