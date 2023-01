Jobs: CISFలో 451 ఉద్యోగాలు.. ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే..

సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ లో 451 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. అలాంటి వారికి శుభవార్త చెప్పింది సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్. దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమల భద్రత నిమిత్తం కానిస్టేబుల్(డ్రైవర్), కానిస్టేబుల్స్(డ్రైవర్-కమ్-పంప్-ఆపరేటర్- ఫైర్‌ సర్వీస్‌) ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన పురుష అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది.

English summary

Central Industrial Security Force has invited online applications from eligible male candidates for the recruitment of Constable (Driver), Constables (Driver-cum-Pump-Operator- Fire Service) posts for the security of public sector industries across the country