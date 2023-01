Jobs: 12,523 మల్టీ టాస్కింగ్‌ స్టాఫ్‌ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్..

ఎస్సెస్సీ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది.

చాలా మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లక్ష్యంగా ఉంటుంది. అయితే వారు కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పైనే దృష్టి సారిస్తారు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చాలానే ఉంటాయి. అందులో స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్‌ (ఎస్సెస్సీ) నిర్వహించే మల్టీ టాస్కింగ్‌ స్టాఫ్‌ (ఎంటీఎస్‌) నాన్‌ టెక్నికల్, హవల్దార్‌ పోస్టులకు ప్రకటన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

English summary

Most people aim for a government job. But they focus only on state government jobs. But there are many central government jobs.