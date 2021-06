NPCILలో ఉద్యోగాలు: ఐటీఐ ఉంటే ఈ జాబ్ మీకోసమే.. మంచి జీతం..!

Jobs

oi-Kannaiah

న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్‌లో పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌లో భాగంగా ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ కింద ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానిస్టు పోస్టులు భర్తీ చేయనుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు పూర్తి చేసేందుకు చివరితేదీ 7 జూలై 2021.

సంస్థ పేరు: న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్‌

పోస్టు పేరు: ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానిస్టు

పోస్టుల సంఖ్య: 50

జాబ్ లొకేషన్: ఉత్తర్ ప్రదేశ్

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 7 జూలై 2021

విద్యార్హతలు: గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి ఆయా విభాగంలో ఐటీఐ సర్టిఫికేట్

వయస్సు: 14 ఏళ్ల నుంచి 24 ఏళ్లు

ఎంపిక ప్రక్రియ: మెరిట్ లిస్టు ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక జరుగుతుంది

అప్లికేషన్ ఫీజు: ఈ వివరాల కోసం అభ్యర్థులు అధికారిక నోటిఫికేషన్ చూడగలరు.

ముఖ్యతేదీలు:

దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరితేదీ: 7 జూలై 2021

మరిన్ని వివరాలకు :

లింక్: https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx

English summary

Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) has issued the latest notification for the NPCIL Trade Apprentice recruitment 2021 of Trade Apprentice. Last date to apply is 2021 7th July.