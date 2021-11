67 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - జోన్ల ప్రకారం విభజన : నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడంటే..!!

Jobs

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణలో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల నిరుద్యోగులు ఆశగా నిరీక్షిస్తున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.అయితే, ఈ ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యం అయ్యేలా కనిపిస్తోంది. జనవరి 1న నూతన సంవత్సర కానుకగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లను జారీ చేస్తారని చెబుతున్నా..అది ఆచరణలో సాధ్యపడే అవకాశాలు తక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం అన్ని శాఖల నుంచి ఉద్యోగుల వివరాలను సేకరించింది. కొత్త జిల్లాలు.. కొత్త జోన్ల ప్రకారం ఉద్యోగుల విభజన ప్రారంభించింది. ఇది పూర్తయిన తరువాతనే ఖాళీలపై స్పష్టత రానుంది.

English summary

The issuance of notifications for the replacement of 67 thousand posts looks likely to be further delayed.