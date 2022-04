తెలంగాణాలో ప్రభుత్వోద్యోగాలకు దరఖాస్తు చెయ్యాలనుకుంటున్నారా? అయితే తప్పనిసరిగా చెయ్యాల్సిందే!!

Jobs

తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TSPSC) నోటిఫై చేసిన వివిధ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే టిఎస్పిఎస్సి విధించిన ఈ నిబంధనను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయవలసిందే. తప్పనిసరిగా తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వెబ్‌సైట్ www.tspsc.gov.inలో TSPSC యొక్క వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTR)తో తమను తాము నమోదు చేసుకోవాలి. ఇప్పటికే రిజిస్టర్ చేసుకున్న వారు కొత్త ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ 2018 ప్రకారం తమ వివరాలను అప్‌డేట్ చేయాలని టీఎస్పీఎస్సీ తెలిపింది.

Candidates who want to apply for various posts notified by TSPSC must obtain OTR in TSPSC portal. TSPSC said those who have already done OTR should update it.