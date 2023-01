40 ఏళ్ల కిందట సంచలన మంత్రివర్గం ఇదే!!

Andhra Pradesh

ఆరు పదుల వయసులో పార్టీని ఏర్పాటు చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు నందమూరి తారకరామారావు ఉక్కు మహిళా పేరుగాంచిన ఇందిరాగాంధీని గుక్క తిప్పుకోనివ్వకుండా అఖండ మెజారిటీ సాధించారు. టీడీపీ ఆవిర్భవించేవరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెత్తందారీ రాజకీయాలు కొనసాగుతుండేవి. అంతేకాకుండా భూస్వాములు, మోతుబరీలు కొన్ని సామాజికవర్గాల చేతుల్లోనే రాజకీయం ఉండేది. వెనకబడిన వర్గాలకు ప్రాధాన్యత లభించేదికాదు. బంధుప్రీతిని, అవినీతితోపాటు ఆశ్రిత పక్షపాతంతో నిండివుండేవి. ఢిల్లీలో రిమోట్ కంట్రోల్ పెట్టుకొని ఇక్కడి నాయకుల్ని తోలుబొమ్మల్లా ఆడించేవారు.

ఎంత కొమ్ములు తిరిగిన మొనగాడైనా ఇందిర ముందు సాగిలపడాల్సిందే. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం, ఆత్మాభిమానాన్ని కాపాడటంతోపాటు ఎయిర్ పోర్టులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి అంజయ్యను రాజీవ్ గాంధీ అవమానించిన తీరు ఎన్టీఆర్ రాజకీయ సంకల్పాన్ని ప్రేరేపించింది. పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు.. 9 నెలల్లో అధికారాన్ని కైవసం చేసుకొని నూతన సంస్కరణలను తీసుకొచ్చారు. అప్పటి సమయంలో కొలువుదీరిన మంత్రివర్గాన్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.

నందమూరి తారకరామారావు - ముఖ్యమంత్రి, హోం, శాంతిభద్రతలు, పరిపాలన, సమాచారం, భారీ పరిశ్రమలు, ప్రణాళిక వగైరా శాఖలు

* నల్లపురెడ్డి శ్రీనివాసులురెడ్డి - ప్రజాపనులు, నీటి పారుదల

* నాదెండ్ల భాస్కరరావు - ఆర్థిక, వాణిజ్య పన్నులు, ఇంధన

* కరణం రామచంద్రరావు - పంచాయతీరాజ్‌

* కుందూరు జానారెడ్డి - వ్యవసాయం, సహకార

* మహేంద్రనాథ్‌ - రెవెన్యూ, పౌరసరఫరాలు

* పూసపాటి ఆనందగజపతిరాజు - విద్య

* ఎస్‌.సత్యనారాయణ - రవాణా

* ఎం.రామచంద్రరావు - కార్మిక, ఉపాధి

* జీవన్‌రెడ్డి - ఎక్సైజ్‌

* ఎస్‌.రామమునిరెడ్డి - వైద్య, ఆరోగ్యశాఖలు

* యీలి ఆంజనేయులు - దేవాదాయశాఖ

* కావలి ప్రతిభా భారతి - సాంఘిక సంక్షేమం

* యనమల రామకృష్ణుడు - న్యాయ, మున్సిపల్‌ పరిపాలన

* మహమ్మద్‌ షకీర్‌ - పర్యాటకం, వక్ఫ్‌

