ఏపీలో టమోటా ధర ఇక కిలో రూ 60 : మూడు జిల్లాల్లో అందుబాటులోకి : ఒక్కొక్కరికీ కిలో మాత్రమే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా పెరిగిపోయిన టమోటా ధరల నియంత్రణ..సామన్యులకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం తాజా నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆదేశాలతో మార్కెటింగ్‌ శాఖ నేరుగా రైతుల నుంచి టమాటాలను కొనుగోలు చేసి రైతుబజార్ల ద్వారా విక్రయాలు చేపట్టింది. అనంతపురం, చిత్తూరు మార్కెట్‌ యార్డుల్లో రైతుల నుంచి కిలో రూ.50-55 చొప్పున కొనుగోలు చేసి వైఎస్సార్‌ కడప, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో రైతు బజార్ల ద్వారా రవాణా చార్జీలతో కలిపి రూ.60 చొప్పున విక్రయిస్తోంది.

English summary

The AP government has taken a fresh decision to make tomato price control accessible to the common man. Under the direction of Chief Minister Jagan, the marketing department buys tomatoes directly from farmers and sells them through Rythu bzars.