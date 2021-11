ప్రత్యేక హోదా-రఘురామ రాజు ఎపిసోడ్ : సీఎం జగన్ దిశానిర్దేశం : పార్టీ ఎంపీలతో భేటీ...!!

Andhra Pradesh

పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ఈ నెల 29 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈరోజుతో ముగియనున్నాయి. ఈ సమయంలో పార్టీకి చెందిన పార్లమెంట్ సభ్యులతో ముఖ్యమంత్రి జగన్ సమావేశం కానున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా పార్లమెంట్ లో కేంద్రంతో వ్యవహరించాల్సిన తీరు పైన సీఎం పార్టీ ఎంపీలకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత లోక్ సభలో నాలుగో అతి పెద్ద పార్టీగా ఉంటూ..కేంద్రానికి సహకరిస్తూనే ఉన్నారు. అయితే, కేంద్రం నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో సహకారం అందకపోవటంతో వైసీపీ నేతలు లోలోపల మాత్రం అసహనంతో ఉన్నారు.

Chief Minister Jagan is scheduled to meet party MPs. In this, the CM will give direction to the party MPs mainly on how to deal with the Center in Parliament