29న మరో అల్పపీడనం - సీమతో పాటుగా కోస్తా జిల్లాలపైనా : భారీ వర్షాలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

భారీ వర్షాలతో అతలాకుతలమైన సీమ జిల్లాల్లో ప్రస్తుతం ముప్పు తప్పింది. అదే సమయంలో మరో హెచ్చరిక జారీ అయింది. నైరుతి బంగాళాఖాతం దాని పరిసరాల్లో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం అల్పపీడనంగా మారకుండా అలాగే కొనసాగుతూ తమిళనాడు, శ్రీలంక వైపు ప్రయాణిస్తుండడంతో రాయలసీమకు వర్షాల ముప్పు తప్పినట్లేనని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇది అల్పపీడనంగా మారుతుందని అంచనా వేసినా.. అలాగే కొనసాగుతోంది. శ్రీలంక, తమిళనాడులోని కడలూరు, చెన్నై తీరం వైపు ఇది కదులుతుండడంతో అక్కడ భారీవర్షాలు కురుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

English summary

The government is on high alert with warnings that heavy rains will once again affect the Seema districts as well as the coastal districts with low pressure to form on the 29th of this month.