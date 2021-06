Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ఆనందయ్య నాటు మందును ఆన్‌లైన్ ద్వారా పంపిణీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందుకోసం www.childeal.in అనే వెబ్‌సైట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మందు కావాలనుకునేవారు ఈ వెబ్‌సైట్‌లో బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కస్టమర్ల చిరునామాకు కొరియర్ ద్వారా మందును డెలివరీ చేస్తారు. ఆన్‌లైన్ ద్వారా మందును అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన నేపథ్యంలో.... ప్రజలెవరూ కృష్ణపట్నం రావొద్దని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ నెల 7 నుంచి ఆనందయ్య మందు అందుబాటులోకి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

ఇటీవలే ఆనందయ్య మందుపై జాతీయ ఆయుర్వేద పరిశోధన సంస్థ(సీసీఆర్ఏఎస్) సానుకూల నివేదిక ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ప్రభుత్వం ఆనందయ్య మందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అయితే ఈ మందుతో కరోనా వ్యాధి నయం అవుతుందని చెప్పేందుకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అదే సమయంలో దీనివల్ల ఎటువంటి హానీ లేదని తెలిపింది. ప్రజలు వ్యక్తిగత ఇష్టానుసారం మందును వాడవచ్చునని స్పష్టం చేసింది.

ఆనందయ్య మందును వాడుతున్నంత మాత్రాన మిగతా మందులను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని సూచించింది. ఆనందయ్య ఇస్తున్న మందుల్లో పీ,ఎల్,ఎఫ్‌లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం కంటిలో వేసే మందుకు మాత్రం అనుమతినివ్వలేదు. దీనిపై మరిన్ని పరిశోధనలు అవసరమని... పూర్తి స్థాయి పరిశీలన తర్వాతే దీనిపై నిర్ణయం ఉంటుందని ప్రకటించింది.

గత నెల 18వ తేదీన ఆనందయ్య మందు పంపిణీకి బ్రేక్ పడింది. అప్పటినుంచి ప్రభుత్వ సంరక్షణలోనే ఉన్న ఆయన ఇటీవలే కృష్ణపట్నంలోని నివాసానికి చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం తన శిష్యులతో కలిసి మందు తయారీలో నిమగ్నమయ్యారు. ప్రభుత్వం తన మందును ఆయుర్వేద మందుగా గుర్తించకపోయినప్పటికీ... భవిష్యత్తులో ఆ గుర్తింపు వస్తుందని ఆనందయ్య ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏదేమైనా ఆనందయ్య మందు అందుబాటులోకి వస్తుండటంతో చాలామంది హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

The government is making arrangements to distribute Anandayya medicine through online. For this, a website called www.childeal.in has been made available. Those who want the drug need to book on this website. The drug is delivered by courier to the customer's address.