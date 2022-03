జగన్ కేబినెట్ లోకి రోజా..!! మంత్రులుగా అయిదుగురు మహిళలు : ఛాన్స్ దక్కేదెవరికి..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో జగన్ కేబినెట్ కొత్త కూర్పు సిద్దమవుతోంది. ఇప్పటికే సీఎం జగన్ మంత్రుల్లో కొందరు మినహా.. మిగిలిన వారిని తప్పించి పార్టీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని స్పష్టం చేసారు. ఒకిరద్దరు మంత్రులతో సీఎం కేబినెట్ ప్రక్షాళన..గురించి డిస్కస్ చేస్తూ వారికి సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదే సమయంలో ఏపీలో మహిళలకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత గురించి పలు వేదికల ద్వారా చెబుతూ వచ్చిన సీఎం జగన్.. ఈ సారి కేబినెట్ లోనే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారని సమాచారం. ప్రస్తుత ఏపీ కేబినెట్ లో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు. ఆ సంఖ్యను అయిదుకు పెంచాలని సీఎం నిర్ణయానికి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది.

English summary

Its good news for MLA Roja and her fans as she is likely to be induced into Jagans cabinet that includes five women ministers.