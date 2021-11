ఎంత దౌర్జన్యం చేసినా ప్రజల ఆకాంక్షను అణగదొక్కలేరు; అంతిమంగా విజయం ప్రజలదే: రాజధానిపై చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి కొనసాగాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమం 700 రోజులకు చేరుకుంది. రాజధాని ప్రాంత రైతులు తమ ఆకాంక్షను తెలియజేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక రాజధానిగా అమరావతిని మాత్రమే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ 700 రోజులుగా ఆందోళన చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైసీపీ ప్రభుత్వం రాజధాని రైతుల ఉద్యమాన్ని ఎంతగా అణచివేయాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ అమరావతి ప్రాంత రైతులు మాత్రం ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.

TDP chief Chandrababu said that the Amaravati movement reached 700 days and that the aspirations of the people would not be undermined no matter how much atrocities were committed. Chandrababu hoped the victory would be the people.