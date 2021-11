జెడ్పీటీసీ - ఎంపీటీసి ఓట్ల లెక్కింపు- మధ్నాహ్నానికి ఫలితాలు : జమ్మలమడుగుపై ఉత్కంఠ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో మరో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి. ఎన్నికలు జరిగిన పది జెడ్పీటీసీ, 123 ఎంపీటీసీ స్థానాల ఓట్ల లెక్కింపు ఈ రోజు జరగనుంది. బుధవారం వెల్లడైన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలతో అధికార వైసీపీలో జోష్ కనిపిస్తోంది. నెల్లూరు కార్పోరేషన్ లో ఏకపక్షంగా.. కుప్పంలోనూ వైసీపీ గెలుపొందింది. ఇక, తమ ఓట్ల శాతం పెరిగిందని టీడీపీ చెబుతోంది. ఇదే సమయంలో ఇప్పుడు జెడ్పీటీసీ - ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ఫలితాలు రానున్నాయి.

English summary

Election results of another local body in the AP are yet to be revealed. The counting of votes for the ten ZPTC and 123 MPTC seats where the elections were held will take place today.