అప్పుడు ముద్దుల వర్షం కురిపించారు.!ఇప్పుడు తుపాను వచ్చినా తొంగి చూడలేదు.!సీఎంపై జనసేన ఫైర్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : అకాల వర్షాలకు జిల్లాల్లోని ప్రజల కష్టాలు వర్ణనాతీతమని, సర్వం కోల్పోయిన ప్రజలు సహాయం కోసం చేస్తున్న ఆర్తనాదాలు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వినిపించడం లేదా అని జనసేన పార్టీ సూటిగా ప్రశ్నిస్తోంది. నాడు ఇంటెనక, ఇంటిముందు, నడి రోడ్ల మీద, సందు చివర్లో, మూల మలుపుల్లో, ఏటిగట్టు దగ్గర, వాగుల్లో, వంకల్లో, ఎండల్లో, వానల్లో, నీళ్లల్లో, బురదలో, తెంపు లేకుండా జనాలకు ముద్దులు పెట్టి, ఇప్పుడు ఆ జనాలకే కష్టాలొస్తే, వరదలతో కకావికలం అవుతుంటే కనీసం తొంగి చూడరా అని జనసేన పార్టీ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని నిలదీసారు.

English summary

The Janasena party is directly questioning whether the plight of the people in the districts due to untimely rains is indescribable and whether the cries for help of the bereaved are being heard by Chief Minister Jaganmohan Reddy.