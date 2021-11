జూ ఎన్టీఆర్ పై టీడీపీ టార్గెట్ ఫిక్స్ : కొడాలి నాని ట్రాప్ లో చిక్కారా- క్లారిటీ ఇచ్చారా : తారక్ అడుగులు ఎటు..

Andhra Pradesh

ఇప్పడు ఏపీలో అనూహ్యంగా రాజకీయాలు కొత్త టర్న్ తీసుకున్నాయి. అటు టీడీపీ..ఇటు వైసీపీ రాజకీయాలు సినీ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో తన సతీమణి గురించి వైసీపీ నేతలు అసభ్యంగా మాట్లాడారంటూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అసెంబ్లీని బహిష్కరించారు. తిరిగి సీఎం అయిన తరువాతనే సభలో అడుగు పెడతానని స్పష్టం చేసారు. ఆ వెంటనే మీడియా సమావేశంలో కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. దీని పైన పార్టీల నేతలు..నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు సీరియస్ గా స్పందించారు. బాలయ్య తో సహా కుటుంబ సభ్యులు వైసీపీ నేతలకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

English summary

AP politics are now centred at Junior NTRs Comments with both the ruling YCP and Opposition TDP targetting him. Will Chandrababu condemn this is what is making the episode interesting.