oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఐడీ విభాగం సుమోటోగా నమోదు చేసిన దేశద్రోహం కేసులో సుప్రీంకోర్టు నుంచి బెయిల్ పొందిన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు.. సీఎం జగన్ ను జాతీయ స్థాయిలో బ్లేమ్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూ, పార్లమెంటరీ కమిటీలకు, అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు వరుస లేఖలు రాశారు. విపక్ష పార్టీలకు చెందిన పలువురు ఎంపీలు రఘురామకు మద్దతు తెలపగా, తొలిసారిగా బీజేపీ భాగస్వామిగా ఉండే ఎన్డీఏ నుంచీ వైసీపీ రెబల్ పై స్పందన వెలువడింది. మరోవైపు, జగన్ మాజీ సలహాదారు పీవీ రమేశ్ కు ఫోన్ బెదిరింపుల ఉదంతంలో రఘురామ ఫిర్యాదుపై ఏపీ సీఐడీ విభాగం కీలక ప్రకటన చేసింది. వివరాలివి..

English summary

bihar nda chief minister nitish kumar reportedly reacts on ysrcp mp raghu rama krishnam raju issue. as narsapuram ysrcp mp raghurama wrote letters and seeks support of all chief minister except andhra pradesh cm ys jagan, it is learned that bihar cmo reacted on letter. meanwhile, andhra pradesh cid police clarified that they have seized raghuram's mobile phone as per rules and no messages or calls were made through that phone as mp complaints to delhi police.