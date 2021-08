మరో లక్ష కోట్ల అప్పుకు జగన్ పథకం -అందుకే ఎయిడెడ్ జీవో -2ఏళ్లలో కట్టింది 5ఇళ్లు: ఎంపీ రఘురామ బాంబు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిస్థితి, జగన్ ప్రభుత్వం చేస్తోన్న భారీ అప్పులపై సర్వత్రా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతుండగానే, ఏపీ అప్పులపై కేంద్రం వారానికో ప్రకటన చేస్తున్నది. కొత్త అప్పులపై కట్టడి విధించేలా కేంద్రం, బ్యాంకులు నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు జగన్ వ్యతిరేక మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జగన్ సర్కారు మరో లక్ష కోట్ల అప్పు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించిందని, అందుకోసమే ఎయిడెడ్ కాలేజీలపై జీవోను తెచ్చిందని ఆయన అన్నారు. బ్యాంకులు ఏపీకి అప్పివ్వరాదని ఎంపీ హెచ్చరించారు. శుక్రవారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రఘురామ ఈ కామెంట్లు చేశారు. ఎంపీ ఏం చెప్పారో ఆయన మాటల్లోనే...

జగన్ బెయిల్ రద్దయితే రచ్చబండ నాదే -గాలిపై సీబీఐ డబుల్ గేమ్ -వైసీపీ రౌడీల పార్టీనా: రఘురామ

English summary

narasapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju alleges that andhra pradesh chief minister ys jagan is trying to sell aided colleges properties. speaking to media on friday at delhi, the rebel mp raises concern over the government order regarding aided colleges. raghu rama warns banks not to gant loan to andhra.