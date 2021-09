DC vs SRH: కేన్ మామ సత్తాకు అగ్నిపరీక్ష: ఢిల్లీతో ఢీ..!

News

అబుధాబి: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2021 సీజన్, 14వ ఎడిషన్ సెకెండ్ ఫేస్ మ్యాచ్‌లు క్రికెట్ ప్రేమికులను ఉర్రూతలూగిస్తున్నాయి. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వేదికగా ఈ బ్యాలెన్స్ టోర్నమెంట్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. మ్యాచ్..మ్యాచ్‌కు అనూహ్య ఫలితాలు వస్తోన్నాయి. టోర్నమెంట్‌ను ఆసక్తికరంగా మార్చుతున్నాయి. టైటిల్ హాట్ ఫేవరెట్లుగా బరిలోకి దిగిన జట్లన్నీ పోటాపోటీగా ఫైట్ చేస్తోన్నాయి. ముంబై ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు నిరాశ పర్చినప్పటికీ- వాటిపై ఉన్న అంచనాలు ఏ మాత్రం తగ్గట్లేదు.

Delhi Capitals led by Wicket Keeper batsman Rishabh Pant, are all set to face the Sunrisers Hyderabad in Match No.33 of the 2021 IPL today at the Dubai International Cricket Stadium in UAE.